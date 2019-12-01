Inicia registro de aspirantes a estudiar en la UT San Juan

San Juan del Río, Querétaro, 12 de enero del 2026.- A partir de este lunes 12 de enero, los egresados de preparatoria y bachillerato que aspiren a continuar sus estudios profesionales para el ciclo escolar 2026-2027 en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), podrán realizar su registro en línea para obtener la ficha de admisión a través de la página web www.utsjr.edu.mx.

Para los interesados en ingresar a la Unidad Académica Jalpan, el examen de selección será el 21 de julio; mientras que para el plantel San Juan del Río, los aspirantes deberán realizar un curso propedéutico en línea del 21 de marzo al 6 de junio, con dos sesiones presenciales: el 21 de marzo y el 9 de mayo, presentando su evaluación el 12 de junio.

La UT San Juan ofrece carreras universitarias en modalidades escolarizada y mixta, estrechamente vinculadas con el sector productivo de la región, lo que permite que los estudiantes fortalezcan sus competencias a través de visitas, prácticas y estadías; además, estas alianzas con las empresas dan pertinencia a los programas educativos, lo que facilita la pronta incorporación de los egresados al mercado laboral.

Aquellos aspirantes que requieran más información pueden comunicarse al número telefónico 427 129 20 00 en las extensiones 214, 232, 261 o 283; escribir al WhatsApp 427 152 20 14, o enviar un correo electrónicoa la dirección aspirantes.se@utsjr.edu.mx. También se les invita a estar atentos a las redes sociales (TikTok, Facebook e Instragram) de la UT San Juan, en donde se estarán informando los detalles de este proceso.