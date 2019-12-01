Inicia COBAQ nuevo semestre 2025 B

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 12:55:54
Querétaro, Querétaro, 11 de agosto del 2025.- El Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) comenzó sus actividades académicas del semestre 2025 B, en el que 35 mil 801 estudiantes inician el semestre en los 61 planteles de la institución en el Estado, acompañados por más de dos mil trabajadores académicos y administrativos.

La ceremonia inaugural se realizó en el Plantel 17 “Constitución de 1917”, al norte de la capital queretana, donde se llevó a cabo la declaratoria oficial de apertura del periodo escolar.

Durante el evento se entregaron estandartes del programa “Clubes de Paz COBAQ” a planteles de la región Querétaro, una estrategia educativa orientada a fortalecer la cultura de paz en los planteles escolares y que promueven entornos seguros, el diálogo y valores como la empatía y el respeto.

A la ceremonia, asistieron autoridades educativas, de gobierno estatal y municipal, así como integrantes de la comunidad escolar.

 

