Inicia Banda de Música del Estado temporada de conciertos didácticos en escuelas

Queretaro, a 2 de octubre del 2025. - La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el estado de Querétaro (USEBEQ), en coordinación con la Banda de Música del Estado, llevó a cabo el primer concierto didáctico del ciclo escolar 2025-2026, en el que 590 alumnas y alumnos, 29 docentes, madres y padres de familia de la secundaria "Octavio Paz", del municipio de El Marqués, disfrutaron de esta actividad, con el objetivo de promover el gusto por el arte y expresión artística.

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, resaltó que este tipo de actividades son fundamentales para apoyar una educación integral de las y los alumnos en entornos didácticos e innovadores, coadyuvando en la formación académica y cultural de las niñas, niños y adolescentes.

“En la USEBEQ trabajamos para favorecer la formación integral de las y los alumnos, aumentando sus facultades psicológicas, sociológicas, psicomotoras e intelectuales, a su vez impulsamos este tipo de actividades didácticas con el objetivo de fortalecer sus capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje como es la atención, la concentración y la memoria, desarrollando el análisis y el sentido del orden en nuestros estudiantes”, detalló.

Para este ciclo escolar 2025-2026 se tiene proyectado realizar 32 conciertos didácticos, en los municipios de Querétaro, El Marqués, Corregidora, San Juan del Río, Colón, Amealco y Tequisquiapan, de los cuales 12 serán en escuelas secundarias, siete en primarias, y 13 en preescolar con un impacto en siete mil 593 alumnos, 389 docentes y cerca de dos mil 540 madres y padres de familia.