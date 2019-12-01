Infraestructura académica se dignifica en gestión de Yarabí Ávila; edificio del área de la salud al 60 por ciento de avance

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2026.– Como resultado de las gestiones impulsadas por la administración de la rectora Yarabí Ávila González, la construcción del edificio del Área de la Salud de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) registra un avance físico del 60 por ciento, con una inversión proveniente del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

Al respecto la coordinadora de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario, Cindy Lara Gómez, indicó que dicha obra permitirá fortalecer la formación académica de las y los estudiantes de las Facultades de Enfermería y de Odontología mediante la construcción de once aulas, cinco cubículos, una Clínica Odontológica de atención primaria, áreas de sanitarios y una conexión peatonal entre ambos edificios, beneficiando a una comunidad cercana a las seis mil personas.

Precisó que detrás de esta inversión existe un importante trabajo de gestión universitaria, al referir que los recursos del FAM son de origen federal y su asignación está sujeta al cumplimiento de diversos requisitos técnicos, académicos y administrativos. “Por ello, acceder a este financiamiento no constituye una concesión discrecional, sino el resultado de procedimientos institucionales de evaluación, planeación y presentación de proyectos”.

La funcionaria comentó que uno de los requisitos establecidos en la Guía FAM 2026 es la participación de las instituciones en los procesos de autoevaluación coordinados por el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES), así como la presentación de informes, retroalimentación y acciones de mejora continua, conforme a los supuestos previstos en dicha guía. “A este esfuerzo se suma el fortalecimiento permanente de la calidad académica”.

Apuntó que la construcción del edificio del Área de la Salud demuestra que las obras universitarias comienzan mucho antes de colocar la primera piedra, al referir que detrás de ellas existe planeación, evaluación, proyectos técnicos, cumplimiento de requisitos y una gestión institucional que permite transformar las necesidades de la comunidad en inversiones concretas.

“Bajo el liderazgo de la rectora Yarabí Ávila González, la Universidad Michoacana continúa impulsando proyectos que fortalecen sus espacios educativos y amplían las oportunidades de formación profesional”, enfatizó.