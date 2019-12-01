Inauguran en Morelia encuentro ECOTECBIO sobre agua, alimentos y energía: UTM

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 16:13:33
Morelia, Michoacán, 17 de septiembre de 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia (UTM), en coordinación con la Red Mexicana de Bioenergía y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), llevaron a cabo la inauguración del encuentro ECOTECBIO: Agua, alimentos y energía para un futuro sostenible. La declaratoria de apertura estuvo a cargo de Alejandra Ochoa Zarzosa, directora del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán.

En su intervención, la rectora de la UTM, Graciela C. Andrade García Peláez, destacó que a través del conocimiento, del cuidado mutuo y del trabajo comunitario es posible alcanzar cambios duraderos. Recordó las palabras de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien expresó que la cultura purépecha le enseñó que lo más importante es la comunidad, ya que sin ella no hay vida.

El programa de actividades incluyó la participación de Antonio González Rodríguez, coordinador del Laboratorio Nacional de Innovación Ecotecnológica para la Sustentabilidad de la UNAM; Raúl Tauro, presidente de la Red Mexicana de Bioenergía; Alfredo Fuentes Gutiérrez, coordinador de la Unidad de Ecotecnologías del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM; y Víctor Berrueta Soriano, coordinador del Centro Ecotecnológico Uandani. 

La conferencia magistral de la jornada estuvo a cargo de Nora Vázquez Villanueva, directora de Agricultura en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán. Para mañana se tiene prevista la participación de Omar Masera Cerutti, coordinador nacional del Programa de Estufas Eficientes de Leña de la Secretaría de Energía e investigador del IIES-UNAM.

