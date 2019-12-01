Inauguran Congreso Nacional Post-Agenda 2030 en la UAQ

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 16:50:15

Querétaro, Querétaro, 22 de octubre del 2025.- El porvenir de la educación superior y la sostenibilidad, entre otros fueron los temas principales que se abordarán en el Congreso Nacional Post-Agenda 2030 que inauguró este día la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Silvia Amaya Llano, rectora de esta Alma Mater, refirió que el Congreso Nacional Post-Agenda 2030: buenas prácticas en responsabilidad social para el futuro de la educación superior buscan visibilizar las acciones respecto de este tema, como un criterio cualitativo clave que resignifique la valoración de este nivel académico y responda a los desafíos que existen actualmente.

“Por medio de charlas con expertos, paneles y mesas de trabajo se atiende el derecho a la ciencia y el acceso universal al conocimiento. Este esfuerzo se da gracias a la conjunción con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Red Nacional por una Cultura de Responsabilidad Social de las Instituciones de Educación Superior (IES) de ANUIES, una iniciativa promovida por la Autónoma de Querétaro ante ANUIES”.

Durante la ceremonia inaugural, la destacó el valioso compromiso de quienes se sumaron, reconociendo su firme voluntad de trabajar en favor de la educación y la juventud.

“Este encuentro es una oportunidad propicia para reflexionar sobre los retos actuales, intercambiar experiencias, establecer vínculos estratégicos y avanzar conjuntamente en este ámbito”.

Manuel Toledano Ayala, titular de la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado (SIIP), subrayó que este plan representa un afán para fortalecer el papel transformador de las IES.

Enfatizó que la responsabilidad social universitaria constituye un eje rector del modelo de gestión, orientado a contribuir activamente al desarrollo y bienestar colectivo. Aseguró que cada acción emprendida por la UAQ se encuentra alineada con su misión educativa y su responsabilidad pública.

La representante de La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Beatriz Castillo Escamilla, afirmó que para este organismo es importante proponer y diseñar propuestas y políticas de Estado orientadas a este sector, elogiando el emprendimiento universitario para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Explicó que las universidades deben construir un nuevo horizonte normativo, ético y moral que permita formar ciudadanos responsables y comprometidos.

Tras el evento inaugural se presentó la plática "Futuros de la educación superior y responsabilidad social: una visión de la UNESCO", con Adolfo Rodríguez Guerrero; el panel de expertos "Post 2030: Alianzas para la sostenibilidad", así como la conferencia "Reimaginando la evaluación científica: experiencias desde la UAQ", del Dr. Eduardo Luna Sánchez; y las mesas "Actividades de retribución social de programas de posgrado" y "Responsabilidad social en proyectos de investigación".