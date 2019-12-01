Inaugura Martha Soto XVI Exposición de Proyectos de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 31 de octubre del 2025.- La secretaria de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), Martha Soto, inauguró la XVI edición de la Exposición de Proyectos del Programa "Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos", la cual tiene el objetivo de fomentar la creatividad y la capacidad de innovación en estudiantes de diversas ramas de la Ingeniería y Ciencias, generando una cultura científico-tecnológica en áreas estratégicas para el desarrollo del Estado.

Para esta XVI edición, detalló Martha Soto, se instalaron 16 stands de diversas instituciones públicas y privadas de nivel Bachillerato, donde las y los estudiantes presentarán sus proyectos y - al final- se beneficiará al menos a 620 estudiantes para el desarrollo de sus prototipos.

"El sistema educativo en Querétaro tiene una fortaleza desde hace mucho tiempo y esto es un es un sustento que hace que las cosas estén sucediendo. Todo ese ecosistema es lo que permite que hoy tengamos esta actividad tan vertiginosa, que tengamos atracción de inversiones, y que cada que sale el gobernador a presumir Querétaro, siempre va acompañado y de la mano del sector educativo; si nosotros queremos traer empresas de valor, necesitamos gente que se esté educando todos los días”, expresó.

Durante su intervención, el director general del Colegio de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCyTEQ), Enrique Rabell García, dio a conocer que, la evaluación para seleccionar los proyectos ganadores estará a cargo de un grupo de investigadores y, al final de la jornada, se premiará al primer lugar de nivel Bachillerato y a los tres primeros lugares de Educación Superior.