Impulsa SEE renovación tecnológica en escuelas: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la operatividad administrativa en las escuelas y seguir con las acciones de prevención, la secretaria de Educación, Gabriela Molina, encabezó la entrega de 600 computadoras y 30 extintores para planteles de todas las regiones, con una inversión de 15 millones de pesos.

Destaca la asignación de equipos a centros educativos participantes en los Ejercicios Integradores del Aprendizaje, antes Evaluación Diagnóstica. En esta administración dichos procesos son una realidad; antes, Michoacán no participaba en ellos. Hoy el 97 por ciento de los estudiantes contemplados en la muestra, fueron evaluados. Estos ejercicios permiten conocer el verdadero estado de la educación en las aulas.

Municipios de todas las regiones recibieron equipos, entre ellos se encuentran Acuitzio, Charo, Coeneo, San Lucas Huandacareo, Huaniqueo, Cherán, La Huacana, Morelia, Múgica, Paracho, Salvador Escalante, Uruapan, Puruándiro, Los Reyes, Zamora y Zitácuaro. Estas acciones van alineadas con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La inversión de 15 millones de pesos va más allá de cubrir una necesidad de equipamiento, es un mensaje de justicia a las escuelas michoacanas con mayores necesidades. Además de la tecnología, se entregaron extintores para reforzar la cultura de la prevención en los espacios educativos.

Ante directivos y docentes, la secretaría definió la educación como un acto de paz y armonía. "El magisterio es la columna vertebral del sistema, por eso queremos reconocer su vocación diaria y la gestión que se enfoca en que el bienestar llegue a los estudiantes con honestidad", afirmó la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE).

Finalmente, invitó a trabajar en unidad para transformar la vida de la niñez, y reiteró el apoyo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para la transformación educativa. Cada una de las inversiones en las escuelas representa la esperanza en que la educación es el camino para seguir transformando Michoacán.