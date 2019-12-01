Imponen filipinas a nuevos estudiantes de Negocios Gastronómicos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 07:39:56

Guadalajara, Jalisco, 2 de octubre del 2025.- Con una ceremonia cargada de tradición y emotividad, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) recibió a los estudiantes de nuevo ingreso de la Licenciatura en Negocios Gastronómicos, generación 2025, mediante el acto de imposición de filipinas, una prenda que simboliza disciplina, vocación y el inicio de la vida profesional en el ámbito gastronómico.

El evento reunió a padres de familia, alumnos, profesores e invitados en el Campus Internacional, en una jornada que marcó no solo el inicio de una etapa universitaria, sino también el compromiso con una vocación que combina disciplina, creatividad y liderazgo.

Un símbolo de vocación y disciplina

Durante la ceremonia, el Dr. Alfonso Petersen Farah, Vicerrector Académico, dirigió un mensaje de bienvenida a los estudiantes, donde destacó que la generación 2025 forma parte de las celebraciones por el 90 aniversario de la fundación de la UAG.

“Hoy no solo reciben un uniforme, reciben un símbolo de lo que será su vida profesional. La filipina representa vocación, entrega y el inicio de un compromiso con ustedes mismos y con la sociedad”, señaló el doctor Alfonso.

Por su parte, la chef Fernanda Vergara, profesora de la carrera, recordó que la filipina ha sido históricamente un emblema de pureza, higiene y respeto en la cocina.

“Cada botón y cada pliegue representa disciplina y constancia. A partir de hoy, esta prenda se convierte en su segunda piel, recordándoles el esfuerzo de sus padres y la responsabilidad de mantenerla siempre limpia, tanto en lo profesional como en lo personal”, afirmó la chef Vergara ante los nuevos universitarios.

La ceremonia incluyó la participación de autoridades, profesores y familiares, quienes tuvieron el honor de imponer la filipina a cada alumno.

Este gesto reforzó la importancia del acompañamiento y del papel de la familia en la formación académica.

La Dra. Esmeralda Brito Cervantes, Directora de la Lic. en Negocios Gastronómicos, condujo la dinámica, en la que llamó a cada estudiante para recibir la prenda, en un ambiente emotivo que arrancó aplausos, sonrisas y lágrimas de orgullo.

“Este evento no se trata solo de vestir un uniforme, sino de estrechar lazos entre la universidad, los estudiantes y sus familias”, destacó la Dra. Brito Cervantes.



Compromiso con los valores y el futuro

Por último, la Directora reafirmó el compromiso de la institución de formar no solo profesionales competentes, sino también personas íntegras, guiadas por valores familiares y comunitarios.

Tras la ceremonia, se invitó a los asistentes a un brunch, donde continuó la convivencia en un ambiente de celebración y fraternidad.

Con este acto, la Universidad Autónoma de Guadalajara dio la bienvenida a una nueva generación que llevará en cada filipina el orgullo de pertenecer a la Primera Universidad Privada de México y la responsabilidad de convertirse en líderes de los negocios gastronómicos del futuro.