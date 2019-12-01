IA y genética, las herramientas de la neurocirugía del presente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 11:43:41

Guadalajara, Jalisco, 11 de agosto del 2025.- El futuro de la neurocirugía y avances tecnológicos es variado y los médicos del Mundo buscan, en colaboración con ingenieros, que la Inteligencia Artificial (IA) y el desarrollo de medicamentos basados en la genética ayuden a curar o prevenir cada vez más enfermedades.

Esto lo compartieron en el Panel “Social Event Q&A with Dr. Q and Mission Brain”, organizado por alumnos Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y miembros del club Mission Brain Foundation, realizado en el Auditorio “Dr. Luis Garibay Gutiérrez”.

Entre los expertos estaba el famoso Dr. Alfredo Quiñones-Hinojosa, mejor conocido como “Dr. Q”, Co-fundador y Presidente de Mission Brain Foundation, actual Chair del Departamento de Neurocirugía y Decano de Investigación de la Mayo Clinic, en Florida.

El doctor compartió que la transformación de la neurocirugía tradicional se ha acelerado y cambia constantemente.

Los avances tecnológicos disponibles desde hace décadas han llevado a tecnologías como la navegación quirúrgica y uso de robots para implantes, las cuales existen desde hace 30 años, pero su implementación ha sido lenta.

“La pregunta clave es cómo acelerar la transferencia de conocimiento y evitar que pasen décadas para aplicar estos avances en nuestros países o ciudades, debemos integrar patologías, imagenología y marcadores genéticos con IA como el camino futuro para diagnósticos más rápidos y precisos”, añadió.

El “Dr. Q” imagina un escenario donde un paciente reciba diagnóstico completo en solo 30 minutos, sin perder la parte humana de la medicina.

Y es que, mencionó, el futuro del profesional en neurociencias es que el rol del neurocirujano está cambiando, posiblemente hacia nuevas especialidades que fusionen ingeniería y medicina.



IA para entender el cerebro

Por otro parte, otra participante del panel, la Lic. April Mae Brown Sabangan, Enferma Clínica de Nivel III en Cirugía Neurovascular en el Centro Médico de la Universidad de California en San Francisco y Directora General (CEO) de la Fundación de Mission Brain, explicó que se están desarrollando curas para el cáncer cerebral, con avances en genética.

“La IA se está integrando en la neurocirugía, especialmente con el aprendizaje de sistemas y modelos de lenguaje, que simulan funciones cerebrales. Se trabaja en dispositivos implantables que permiten, por ejemplo, que personas que no pueden hablar, lo hagan a través de interfaces cerebro-máquina”, explicó.



Cirugías no invasivas

El Dr. Santiago Núñez Velasco, Jefe del Departamento de Neurocirugía del Hospital Fray Antonio Alcalde, destacó la importancia de desarrollar técnicas de cirugía mínimamente invasivas como el nuevo estándar.

“Antes se abría el cráneo para tratar aneurismas; hoy se realiza por catéteres, sin abrir la cabeza. Sin embargo, hay mucho trabajo por hacer y es un cambio de paradigma. En Estados Unidos solo unos pocos neurocirujanos todavía realizan esas cirugías abiertas. Deberíamos adoptar estas ideas”, expresó.

En su participación agregó que la neurocirugía se transforma hacia una neuroingeniería humana, con un enfoque más tecnológico y menos artesanal.



Transformar la formación de neurocirujanos

Tras esas palabras, el Dr. Víctor García Navarro, también en el panel, recomendó que debía promoverse un cambio en la formación de neurocirujanos.

Él es Médico Neurocirujano del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez" y actualmente se desempeña como médico adscrito del nuevo Instituto Jalisciense de Cancerología.

“El entrenamiento de hoy es más avanzado, similar a atletas de alto rendimiento. El uso de Inteligencia Artificial en simulaciones permite retroalimentación precisa y mejora en las habilidades quirúrgicas”, agregó.

Las nuevas generaciones tienen que estar más preparadas que las anteriores y tienen toda la tecnología y recursos a su disposición, a diferencia de sus pares mayores.

Los panelistas coincidieron en que, aunque el ideal es no operar en el futuro, todavía queda un camino largo por recorrer y la visión a largo plazo es seguir con la innovación en educación médica y aprovechar la tecnología al máximo para proteger la calidad de vida de los pacientes.