Huelga en la UMSNH: hay acceso a investigadores y cuidadores de animales

Morelia, Michoacán, a 21 de abril del 2026.- Luego de que el pasado lunes se colgaron las banderas rojinegras en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) por diversos adeudos al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), se ha informado que hay acceso a investigadores y cuidadores de animales.

A través del área de difusión del Sindicato se informó que, a pesar declararse esta una huelga de puertas cerradas por parte de la autoridad competente, se permite el acceso a Ciudad Universitaria a investigadores que como parte de sus proyectos tengan a su cuidado algún tipo de animales, para no afectar las especies ni sus investigaciones.

Además, el personal de la Posta Veterinaria también continúa con sus labores de cuidado a animales que se encuentran bajo su resguardo para el bien de las especies.

Cabe recordar que este lunes a las 19 horas se colgaron las banderas rojinegras luego de que en asamblea de trabajadores mil 740 suemistas votaron a favor de la huelga y juzgados laborales la declararon válida, así como de puertas cerradas al considerar que la institución puede seguir con sus actividades académicas a través de la virtualidad, sin afectar el derecho a la educación.