Hoy, último día para registro del Programa Data: Gabriela Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 13:03:46
Morelia, Michoacán, 8 de marzo de 2026.- Este domingo 8 de marzo concluye el periodo de registro para el Programa Data, recordó la secretaria de Educación, Gabriela Molina. Esta iniciativa busca reducir la brecha digital entre la juventud michoacana, por lo que la funcionaria estatal llamó a las y los alumnos de bachillerato y universidades públicas a completar su inscripción en la plataforma https://data.michoacan.gob.mx/. 

El programa es impulsado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y se alinea con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para generar condiciones de bienestar desde las aulas. La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) destacó que este esfuerzo cuenta con el respaldo de la política educativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien prioriza el desarrollo comunitario y el acceso equitativo al conocimiento.

Para acceder a los beneficios, que incluyen 4 GB gratis al mes y recursos digitales, las y los interesados deben ingresar su CURP y matrícula en la liga de registro, para verificar que son estudiantes activos. La dependencia estatal recordó que el proceso es gratuito y personal, diseñado para que cuenten con las herramientas necesarias que faciliten sus tareas de investigación y comunicación dentro de su entorno escolar.

Con estas acciones, la autoridad educativa reafirma su compromiso con la permanencia escolar y el fortalecimiento de la comunidad. El registro exitoso permite que las y los jóvenes se integren a una red de apoyo tecnológico que transforma su realidad cotidiana. Las tarjetas SIM se entregarán en sus planteles entre el 17 y el 27 de marzo.

