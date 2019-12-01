Hoy concluye el registro para la Universidad Rosario Castellanos: Gabriela Molina

Hoy concluye el registro para la Universidad Rosario Castellanos: Gabriela Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 12:30:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 6 de enero de 2026.- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, reiteró que es el último día para que las y los jóvenes realicen su registro en la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) campus Michoacán. Este proceso representa una oportunidad para acceder a estudios superiores gratuitos en los municipios de Zitácuaro, Zacapu y Múgica, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) señaló que la institución ofrece una formación integral que busca eliminar las barreras de exclusión educativa en la entidad. La universidad fomenta el pensamiento crítico y el compromiso con el entorno, alejándose de los modelos tradicionales basados exclusivamente en la competencia individual para priorizar el desarrollo colectivo de los estudiantes michoacanos.

La funcionaria resaltó que este proyecto forma parte de una estrategia de expansión nacional con una visión a largo plazo. De acuerdo con las proyecciones de las autoridades educativas, se prevé tener más de 202 mil alumnos inscritos en esta casa de estudios a nivel nacional para el año 2030, lo que consolida su relevancia en el sistema educativo mexicano.

Finalmente, la secretaria invitó a jóvenes y adultos interesados a completar su trámite antes de que cierre la plataforma digital este día, a través de la página https://urc.cdmx.gob.mx/registro_sipra/. La funcionaria enfatizó que la participación de la ciudadanía en estas convocatorias fortalece el tejido social y garantiza el derecho a una educación que responda a las necesidades reales de los pueblos y comunidades de Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Capturan a alcalde de Cintapala, Chiapas; lo acusan de corrupción y nexos con grupos criminales
Incidencia delictiva en Querétaro capital disminuye 22% en época decembrina: SSC
Reportan desaparición de 5 menores en Jalisco
Abandonan auto tras volcar en el Surponiente, en Corregidora, Querétaro
Más información de la categoria
Prometió AMLO no endeudar a Mexico y elevó la deuda como nunca en la historia: Cada mexicano debe 137 mil pesos
Capturan a alcalde de Cintapala, Chiapas; lo acusan de corrupción y nexos con grupos criminales
Reportan desaparición de 5 menores en Jalisco
Memo Valencia Reyes anuncia querella contra Leonel Godoy Rangel por daños al honor
Comentarios