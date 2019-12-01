Histórico, totalidad de programas de licenciatura de la FIE de la UMSNH buscan su reacreditación internacional

Morelia, Michoacán, a 30 de octubre de 2025.- Refrendando su compromiso histórico de formar a las y los mejores ingenieros de México, la Facultad de Ingeniería Eléctrica (FIE) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), recibió la visita de evaluación con fines de reacreditación internacional por parte del Consejo para la Acreditación de la Enseñanza de Ingeniería (CACEI), para los programas de Ingeniero Electricista, Ingeniero en Electrónica e Ingeniero en Computación.

Con la representación de la rectora Yarabí Ávila González, el coordinador general de Estudios de Licenciatura, José Antonio Luna Delgado, calificó este proceso como un hecho histórico en la casa de estudios, “porque por primera vez en la Universidad Michoacana, una facultad somete sus tres programas de licenciatura a una evaluación externa con fines de acreditación ante el CACEI”.

El funcionario destacó el interés de la rectora por transitar de la calidad a la excelencia de la educación superior, siempre colocando al centro a los formandos, porque efectivamente, dijo, son lo más importante de toda la institución y de toda dependencia educativa.

“Nuestro reconocimiento a la comunidad de Ingeniería Eléctrica en su conjunto por enfrentar este proceso tan interesante, porque todos en cada uno de sus roles han hecho un trabajo importantísimo para llegar a este momento, los profesores, los investigadores y también los jóvenes estudiantes, que son el motivo de ser de las universidades y por quienes hacemos todo este trabajo, para que tengan todas las herramientas y cuando se enfrenten al mercado laboral puedan decir que son egresados de una licenciatura que ha sido evaluada y acreditada”.

Esperamos, añadió, que el Comité Evaluador encuentre en esta facultad las cosas reales, porque todos los programas que van a ser evaluados en la UMSNH tienen esa característica, “nos mostramos tal cual, no hay simulaciones, se van a dar cuenta de las fortalezas que hay y seguramente que también habrá áreas de oportunidad, pero estaremos siempre al pendiente de que estas sean subsanadas como lo hemos hecho”.

Por su parte, el coordinador general del CACEI, Felipe Pasos Flores, explicó que este proceso que hoy cierra con una visita in situ, inició hace un par de meses en reuniones virtuales con los responsables de los programas académicos a evaluar, “hemos realizado un trabajo intenso de revisión previa de la autoevaluación y de las evidencias de cada uno de los tres programas, en estos dos días completaremos este proceso de análisis para poder hacer un diagnóstico que nos permita emitir un reporte objetivo y eficaz, con un dictamen justo que sea de utilidad para sus procesos de mejora continua”.

Como profesionales de ingeniería y académicos de los diversos espacios de la educación superior, puntualizó, estamos convencidos de que estos procesos de evaluación han sido, son y seguirán siendo una estrategia clave para las instituciones verdaderamente comprometidas con la calidad, la pertinencia y la cobertura de la educación superior en México.

“La gran misión es que la ingeniería aporte significativamente al desarrollo de una sociedad con una mejor calidad de vida, una mejor convivencia y bienestar social, tener egresados preparados integralmente, de forma adecuada y atendidos por procesos académicos y administrativos de reconocida calidad, es aportar cobertura a la pertinencia y a la calidad de la educación superior”, sostuvo.

A nombre del CACEI y de su director José Humberto Loría Arcila, agradeció la confianza que la UMSNH ha puesto en su organismo acreditador para la evaluación de los tres programas antes mencionados.

Tras dar la bienvenida a los representantes de CACEI, el director de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Roberto Tapia Sánchez señaló que, para la dependencia académica a su cargo, ha sido un reto importante todo este proceso para contar con las tres licenciaturas acreditadas.

Sostuvo que después de varios meses de un arduo trabajo que se tuvo en la dependencia por parte de docentes, administrativos y estudiantes, hoy culmina con esta visita con fines de acreditación de dichos programas, “que confiamos será exitosa”.

Agradeció la visita de los evaluadores, tras referir que sus observaciones serán una guía para saber las cosas que se están haciendo bien y en qué se debe trabajar, “pensando siempre en el bien de nuestros estudiantes, nosotros tratamos día con día de mejorar en todos los aspectos para que nuestros alumnos salgan lo mejor preparados para enfrentar los retos que tendrán afuera como profesionistas”, enfatizó.