Histórico reconocimiento al esfuerzo y dedicación de estudiantes de la UMSNH con aplicación de Pase por Excelencia Académica

Morelia, Michoacán, a 4 de junio de 2025.- “El día de hoy más que celebrar las calificaciones, celebramos el compromiso, la disciplina, la perseverancia, pero sobre todo el poder transformador del conocimiento”, afirmó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González al encabezar el inicio del proceso de revisión de solicitudes para obtener el Pase por Excelencia Académica del Bachillerato al Nivel Licenciatura y Técnico Superior Universitario.



Acompañada de directoras y directores de las preparatorias de la UMSNH, de la contralora Alejandra Martínez, de la coordinadora general de la División del Bachillerato Nicolaita, María Santoyo, de la directora de Control Escolar, Marisela Morfin y de la notaria Pública No. 97, Isania Lizbeth Solórzano, quien da fe y legalidad al proceso, la rectora señaló que se está viviendo un momento histórico en la Máxima Casa de Estudios.



Precisó que, este logro que hoy se concreta, no es únicamente de la administración central, sino de un trabajo en equipo, al referir que era un proyecto que tenía muchos años esperando, por lo que reconoció a quienes lo impulsaron, así como a las consejeras y consejeros universitarios que avalaron la propuesta.



La rectora comentó que, el Pase por Excelencia forma parte de la transformación normativa en la UMSNH, que dijo, ha tenido muchos beneficios para toda la comunidad en los diferentes sectores y consideró que esta primera generación que tiene la oportunidad de aprovechar dicho Pase, será motivación para las siguientes generaciones.



Destacó que ser un estudiante de excelencia, no se trata solamente de tener el mejor promedio sino de mantener esa curiosidad viva, esa creatividad, responsabilidad, sensibilidad, de atreverse a hacer preguntas difíciles, de seguir adelante cuando el camino se pone cuesta arriba y de ser un ejemplo para otros dentro y fuera de la UMSNH.



Ávila subrayó que, a través de este Pase, las y los estudiantes podrán ingresar a cualquier de las carreras de la UMSNH, dependiendo de su vocación, pero sobre todo del compromiso de seguir sirviendo, al tiempo que, felicitó a quienes después de la revisión de expedientes ingresarán a la institución sin realizar el examen de admisión, al referir que durante los tres años de bachillerato se prepararon con excelentes resultados.



“El día de hoy es un día para celebrar, pero también un momento para mirar al futuro con determinación, con esperanza, y evidentemente teniendo claro que ni un paso atrás porque la Universidad no lo merece, lo que se hace el día de hoy tendrá que permanecer para el futuro, pero lógicamente mejorándolo siempre, porque la Universidad merece eso por las siguientes generaciones”.



En este marco, invitó a las madres y padres de familia a que estén atentos a las actividades que se realizan en la UMSNH, y a que mantengan la comunicación con las y los directores, “sabemos que tenemos la responsabilidad de tener un espacio seguro para sus hijos e hijas, pero también necesitamos ese trabajo colaborativo, es un momento importante para seguirlos invitando a sumarse a la Universidad Michoacana por el beneficio de sus hijas e hijos”.



Por su parte, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, precisó que los resultados se darán a conocer el próximo viernes 06 de junio a partir de las 17:00 horas a través de los correos institucionales y mediante la página oficial de la UMSNH.



Indicó que este proceso será llevado a cabo por un equipo dedicado, compuesto por personas altamente calificadas y comprometidas con la equidad y la transparencia. “Cada expediente será revisado con meticulosidad, asegurando que se cumplan los criterios establecidos en el Reglamento y que cada candidato sea evaluado con justicia e imparcialidad”.



En su turno, el director de la escuela preparatoria “Gral. Lázaro Cárdenas”, Iván Dávalos Chávez, afirmó que el Pase por Excelencia Académica es una realidad que representa la constancia de quienes comenzaron con la propuesta desde hace más de dos décadas.



Afirmó que, la oportunidad que se presenta con esta acción es única, tanto para los estudiantes, como para el bachillerato y quienes lo integran, tras señalar que permitirá obtener la retroalimentación necesaria para la mejora continua al adecuar la oferta educativa a las nuevas generaciones.