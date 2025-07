Geraldinne López, una nicolaita que se abre paso en el mundo del box

Morelia, Michoacán, a 21 de julio de 2025.- Geraldinne López Martínez es una joven de 20 años que estudia la carrera de Químico Farmacobiología en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), pero también se abre paso en el box, una disciplina que todavía en estos días sigue siendo considerada para hombres.

"Históricamente, en este deporte yo siempre he visto a más hombres, de hecho sigue siendo así, casi no hay mujeres, incluso la mayoría de mis compañeros son hombres, pero las mujeres también podemos", comentó la pugilista moreliana.

López Martínez, que fue medallista de Bronce en la reciente Universiada Nacional, compartió que lleva un año y medio entrenando esta disciplina y contó cómo nació su gusto por ella.

Yo me interesé por este deporte, añadió, cuando llegué a un gimnasio y había una pequeña área de boxeo, lo vi muy complejo, eso me llamó muchísimo la atención, “y dije, yo también quiero hacer eso y al intentarlo me di cuenta que no era tan fácil, entonces me atrajo más, fue como un reto para mí, hasta que poco a poco se me fue dando, lo fui dominando y después se me dio simplemente”.

Respecto a la presea que consiguió en la edición 2025 de la máxima justa estudiantil del país, Geraldinne se manifestó orgullosa, pues es el reflejo de todo el esfuerzo realizado.

"Me siento muy contenta y satisfecha conmigo misma, porque es un trabajo que lleva dedicación, tiempo y mucho esfuerzo. Sinceramente este Bronce me sabe a Oro porque es un esfuerzo muy grande, estar entrenando todos los días, estarte cuidando físicamente e ir a la escuela y al gimnasio”.

La joven pugilista no ocultó su emoción por vestir los colores de la Casa de Hidalgo en competencias de nivel nacional. “Este es mi primer año representando a la Universidad Michoacana, es la primera Universiada en la que participo. Es un orgullo para mí representar a la institución y a mi facultad, porque mis hermanos también fueron nicolaitas y todos ellos muy orgullosos, entonces para mí es algo familiar y muy bonito”.