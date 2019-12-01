Ganan Lasalle y UPQ Cardinals Racing Team el All Terrain 2025 de la UPSRJ

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 21:26:41

Querétaro, Querétaro, 12 de septiembre del 2025.- El equipo de “Las Águilas”, de la Universidad Lasalle, y el equipo de “Los Cardinals Racing Team”, de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ), tuvieron un empate y obtuvieron el primer lugar en la carrera de prototipos todo terreno “All Terrain 2025”, organizado por integrantes de la Ingeniería en Sistemas Automotrices de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ).

La segunda posición fue también para Cardinals de la UPQ, al tener dos vehículos inscritos en la competencia, y el tercer lugar, en su primera participación, fue para “Escudería UPIIG”, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato, del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Para está novena edición participaron 22 equipos de diversos institutos y universidades de Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato y Querétaro.