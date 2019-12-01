Gaby Molina inaugura restauración a primaria Belisario Domínguez en Morelia

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 10:29:30

Morelia, Michoacán, a 14 de enero del 2026.- La secretaria de Educación en el estado, Gabriela Molina Aguilar, llevo a cabo la inauguración de la restauración a la Escuela Primaria Belisario Domínguez en la ciudad de Morelia, obra que beneficia a aproximadamente 270 alumnos.

La encargada de la Política Educativa de Michoacán señaló que esta obra tiene un valor histórico importante, al tratarse de una casa antigua del Centro Histórico de Morelia, por lo que era fundamental llevar a cabo la rehabilitación de la misma, que se encontraba en un riesgo inminente.

Apuntó que la inversión destinada a la rehabilitación de este espacio educativo es cercano a los seis millones de pesos.

Asimismo, Gaby Molina recalcó que a lo largo de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se han invertido más de dos mil 500 millones de pesos en obras públicas escolares, adicional a lo que la federación destina a través del programa “La escuela escolares nuestra”.

Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), señaló que esta obra fue compleja por el significado histórico que tiene, además de la cantidad de permisos y supervisiones que realizó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); implicó, entre otras cosas, la colocación de 66 vigas de madera, aplanados, recuperación de las columnas.

Rogelio Zarazúa apuntó que la SCOP en coordinación con la SEE y SFA han intervenido más de dos mil escuelas en el estado, lo que representa 788 millones de pesos invertidos en infraestructura educativa solo en Morelia.

Finalmente, Luis Navarro García, secretario de Finanzas y Administración (SFA), apuntó que desde el inicio de este gobierno al próximo 15 de enero se acumularán 105 quincenas pagadas de manera puntual a los trabajadores estatales, entre ellos incluida la nómina educativa.