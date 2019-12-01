Fuertes lluvias provocan suspensión de clases en Mazatlán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 08:50:31

Mazatlán, Sinaloa, a 1 de octubre 2025.- Debido a las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en el municipio de Mazatlán, el Instituto Estatal de Protección Civil recomendó a las autoridades educativas suspender clases en todos los niveles.

Por lo anterior, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado atendió la sugerencia y giró un comunicado a los directores de todos los planteles para que las actividades escolares sean suspendidas.

Cabe recordar que el pasado 25 de septiembre, la dependencia estatal tomó la misma determinación en los municipios de Culiacán, Eldorado, Elota y Navolato.

Asimismo, se dio a conocer que PC notificó a las autoridades educativas de que van a continuar las lluvias en estos cuatro municipios del centro del estado, por lo que se determinó suspender las actividades educativas.

Además, la Coordinación Municipal de Protección Civil en Culiacán emitió una alerta a la población a evitar el cruce de arroyos y calles inundadas y buscar cobijo, ante los fuertes vientos que se presentan con tormentas eléctricas.