Fortalecen SEDEQ y CONAFE el programa de Educación Comunitaria

Querétaro, Querétaro, a 10 de febrero de 2025.- Con la finalidad de reafirmar el compromiso con la educación de niñas, niños y adolescentes en comunidades rurales y de difícil acceso, la titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro, Martha Elena Soto Obregón, firmó el Anexo Técnico del Convenio para el Fortalecimiento del Programa de Educación Comunitaria por un apoyo adicional de nueve millones 443 mil pesos al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) para el 2025.

A decir de la Secretaria de Educación, este convenio se lleva a cabo anualmente desde el 2000 manteniendo así una colaboración estrecha con CONAFE para garantizar año con año los recursos necesarios para fortalecer la labor del Consejo además de asegurar la continuidad del trabajo de las y los educadores comunitarios.

“En la Secretaría de Educación creemos que en educación nunca sobran manos. No importa cuál sea el nivel educativo, no importa cuál sea el tipo de sostenimiento, no importa absolutamente nada. Lo que importa es que son nuestros niños y nuestras niñas queretanos y queretanas. Y esa es la indicación, juntarnos el gobierno federal, el gobierno estatal, CONAFE, SEP, […], siempre el gobierno del estado vamos juntos por la educación de Querétaro”, expresó.

Durante su participación, la coordinadora regional de CONAFE, Alejandra Torres Martínez, aseguró que este convenio también es una alianza entre el Gobierno del Estado y el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que tiene en el centro a la comunidad, a las familias y a los educadores comunitarios.

“Con el recurso que este convenio nos brinda, en CONAFEpodremos fortalecer nuestros programas comunitarios de educación inicial y básica, garantizando mayor cobertura, mejor acompañamiento, y espacios de aprendizaje más enriquecedores. Con ello, lograremos no solo educación, sino desarrollo comunitario, arraigo, identidad, y bienestar en cada comunidad donde tenemos presencia”, señaló.

La educadora comunitaria de CONAFE Margarita MagalyHernández Arteaga, mencionó que ahí donde hace más falta, en las comunidades más marginadas, es donde están presentes y se logra tener grandes resultados gracias al impulso que brinda la educación comunitaria, así como del apoyo que brinda el gobierno estatal.

El impacto de CONAFE en Querétaro abarca 940 localidades, con la colaboración de mil 858 educadores comunitarios, así como la oferta de mil 619 servicios educativos de los cuales 721 corresponden a educación inicial y 889 a educación básica, beneficiando a 16 mil 260 estudiantes.