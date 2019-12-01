Fortalece USEBEQ enseñanza del inglés en escuelas públicas

Querétaro, Querétaro, 24 de marzo del 2026.- Con el propósito de fortalecer la enseñanza del inglés en estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, la coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, encabezó el arranque del programa “Aquí Contigo, avanzando con el idioma inglés “, que de inicio contó con la participación de 130 escuelas públicas en la entidad.

La titular de la USEBEQ señaló que, en la administración del gobernador Mauricio Kuri González, el nuevo modelo de enseñanza del idioma inglés representa una oportunidad estratégica para la educación integral de las y los alumnos y futuros profesionistas, a fin de convertir a Querétaro en un polo de desarrollo atractivo para la inversión, el empleo y el conocimiento.

“Con el acompañamiento y el apoyo de todos ustedes maestras y maestros, hoy los invito a que motivemos a nuestros niños, niñas y adolescentes a soñar en grande; y por qué no, vamos a convertir a Querétaro en un estado bilingüe, lleno de oportunidades para el futuro de nuestros hijos e hijas”, detalló.

Quintanar Mejía añadió que, en la enseñanza del inglés, hoy se le apuesta a este nuevo modelo, aplicando bases sólidas que permitan llegar a las y los alumnos de manera integral, a través de una secuencia académica, que llevará a la compresión absoluta del segundo idioma, aprendiendo a utilizarlo como medio de comunicación.

El proyecto, que de entrada beneficia a cuatro mil 900 estudiantes de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, se realiza con docentes de la USEBEQ, certificados en el idioma inglés, y con el acompañamiento del Consejo de Educación y Capacitación Queretano (CONEDUQ).