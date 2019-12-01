Fomentan salud mental y nutrición en Vive UTEQ 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 08:52:09

Querétaro, Querétaro, 1 de octubre del 2025.- Durante el conversatorio “Nutrición y Salud Mental”, el rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), Luis Fernando Pantoja Amaro, hizo un llamado a los estudiantes a adoptar hábitos saludables en alimentación, ejercicio y descanso, destacando que incluso una sola acción puesta en práctica puede significar un gran paso hacia una mejor calidad de vida.

En el foro se abordaron temas como nutrición, salud mental, sueño y actividad física, con el objetivo de fomentar el autocuidado en la comunidad universitaria.

En el marco de la jornada "Vive UTEQ 2025", que concluye el 28 de noviembre, se promueven actividades como el “Kilotón” y diversas disciplinas deportivas para impulsar hábitos saludables.