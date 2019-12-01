Fomentan salud mental y nutrición en Vive UTEQ 2025

Fomentan salud mental y nutrición en Vive UTEQ 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 08:52:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 1 de octubre del 2025.- Durante el conversatorio “Nutrición y Salud Mental”, el rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), Luis Fernando Pantoja Amaro, hizo un llamado a los estudiantes a adoptar hábitos saludables en alimentación, ejercicio y descanso, destacando que incluso una sola acción puesta en práctica puede significar un gran paso hacia una mejor calidad de vida.

En el foro se abordaron temas como nutrición, salud mental, sueño y actividad física, con el objetivo de fomentar el autocuidado en la comunidad universitaria.

En el marco de la jornada "Vive UTEQ 2025", que concluye el 28 de noviembre, se promueven actividades como el “Kilotón” y diversas disciplinas deportivas para impulsar hábitos saludables.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Tiquicheo, Michoacán sigue búsqueda de senderista desaparecido
En asalto, quitan la vida a mando policial del Estado de México
Sujetos armados asaltan tienda Sanborns en la colonia Del Valle en CDMX
Ultiman a un individuo en Uruapan, Michoacán; en su huida los responsables hieren a dos policías
Más información de la categoria
Isaac del Toro, cuarto en el ranking mundial de ciclismo; nunca un mexicano había sido top 10
Trasladan a hijo de Nemesio Oseguera Cervantes a prisión donde se encuentra Joaquín Guzmán
Israel lanza "última advertencia" para que abandonen la ciudad de Gaza
Ultiman a un individuo en Uruapan, Michoacán; en su huida los responsables hieren a dos policías
Comentarios