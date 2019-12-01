Fomenta UT San Juan bienestar estudiantil con jornada de Murales por la Paz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 13:43:54

San Juan del Río, Querétaro, 30 de septiembre del 2025.- Alumnas y alumnos del taller de pintura de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) se sumaron al llamado del Gobierno de México a través del Instituto Mexicano de la Juventud.

Participaron en la Segunda Jornada Nacional de Tequios y Murales por la Paz y contra las Adicciones en la que los jóvenes intervinieron espacios de la institución con obras de arte para generar identidad e invitar a la comunidad universitaria a llevar una vida plena.

El rector de la UT San Juan, Fernando Ferrusca Ortiz destacó que, con acciones constructivas como esta, se fortalece la formación integral y se refleja el compromiso de los estudiantes con su entorno.

Además de ser una forma de reconstruir el tejido social, a la vez que los ayuda a tener alternativas de vida y compañerismo al vincularlos a entornos de paz y prevenir cualquier acceso a situaciones de riesgo y sustancias nocivas que afecten su salud y desempeño académico.