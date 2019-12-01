Firman convenio titulares de Secult y Tec de Monterrey en Querétaro

Firman convenio titulares de Secult y Tec de Monterrey en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 07:45:53
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Querétaro, Querétaro, 27 de marzo del 2026.- Bajo la premisa de que la cultura y la educación son pilares fundamentales para el desarrollo de Querétaro y para la construcción de una sociedad más justa, más consciente y en paz, la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, y el director general del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, Pascual Alcocer, firmaron un convenio de colaboración.

Mismo que servirá para impulsar la profesionalización y la capacitación continua, y al mismo tiempo fortalecer la vinculación entre estudiantes, docentes y el sector cultural.

La titular de la Secult explicó que a través del acuerdo se abren las puertas para el servicio social, las prácticas profesionales, el voluntariado y el desarrollo de proyectos conjuntos que impactan directamente en la comunidad.

En tanto que Alcocer Alcocer, aseguró que el convenio contribuirá a impulsar en Querétaro una industria creativa que genere empleos, progreso y que aproveche el talento de los estudiantes del ITESM.

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