Fernando Orozco encabeza entrega de aulas en preescolar de Corregidora, Querétaro

Corregidora, Querétaro, 3 de noviembre del 2025.- El titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ), Fernando Orozco Vega, entregó la construcción de tres aulas didácticas en el preescolar “Sara Pérez de Madero”, ubicado en El Pueblito, municipio de Corregidora, por una inversión de tres millones de pesos en beneficio de 208 alumnos.

Orozco Vega recalcó que el IFEQ trabaja de la mano con la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), así como con Unidad de Servicios para la Educación Básica (USEBEQ), en un esfuerzo para dotar de mejor infraestructura educativa y herramientas a las escuelas, aportar con uniformes y útiles escolares para apoyar la economía de los padres de familia.

“El municipio de Corregidora fue uno de los primeros en sumarse a la firma de convenio con obras públicas y levantaron la mano para seguir trabajando para mejorar las escuelas; sin duda, con el Gobierno de Mauricio Kuri y la compañía de Chepe Guerrero, vamos avanzando por la educación”, explicó.

Cabe mencionar que el director del IFEQ anunció la entrega de mobiliario educativo en la escuela, para adecuar los espacios que las y los alumnos utilizan todos los días, con diseños que promueven la buena postura y reducen la fatiga, además de que contribuye a un ambiente más agradable, motivador y atractivo.

En su discurso, el presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, reconoció que con la intervención del IFEQ se reduce la deserción escolar, ya que al contar con espacios adecuados a las necesidades de la escuela, las niñas y niños crean confianza en las instituciones educativas para que continúen con sus estudios en los niveles superiores.

Para finalizar, la directora del preescolar, María del Pilar Elizondo, a nombre del comité de padres de familia, docentes y alumnado, agradeció la obra educativa, aulas que permiten un mejor desempeño, esparcimiento y aprendizaje, en donde las y los docentes pueden ofrecer atención más personalizada.