Facultad de Biología de la UMSNH celebra aniversario con la reacreditación de su Licenciatura

Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre de 2025.- Con la reacreditación de su programa de licenciatura por un periodo de cinco años, la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) celebró su 52 aniversario, refrendando la excelencia educativa.

Durante el evento en el que también se inauguró la Semana de la Biología 2025, el coordinador general de Estudios de Licenciatura, José Antonio Luna Delgado, en representación de la rectora Yarabí Ávila González, felicitó a la comunidad que integra la dependencia, tras señalar que son 52 años de grandes esfuerzos en donde sigue persistiendo la calidad de la facultad.

Subrayó la importancia de la mejora continua y de la evaluación, al referir que cuando algo no se evalúa no puede ser observado o no puede ser tan tangible, “tiene que pasar de lo intangible a los números, pero de los números al impacto, el impacto en lo social y en lo académico”. El funcionario nicolaita indicó que todos los esfuerzos que se hacen en la UMSNH y en cada una de sus dependencias son siempre en función de las y los alumnos que son la grandeza de las universidades.

En este marco, dio a conocer que la Facultad de Biología obtuvo la reacreditación de su programa de nivel superior, por parte del Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura en Biología (CACEB A.C.) por un periodo que comprende del 31 de octubre del 2025 al 01 de septiembre del 2030.

Al respecto, reconoció la labor de quienes forman parte de la dependencia, al referir que han trabajado intensamente para concretar este logro, al tiempo que felicitó al director, así como al equipo que lo acompaña en los procesos de evaluación.

Tras enumerar diversas acreditaciones y reacreditaciones de programas nicolaitas que se han obtenido en el presente año, y algunas que próximamente se darán a conocer los resultados, Luna Delgado, apuntó que la institución está cerca de lograr el 100 por ciento de la matrícula de calidad en el nivel superior. En este sentido, precisó que nunca antes la Universidad Michoacana había tenido estos datos, gracias a esta administración y a la rectora Yarabí Ávila que ha impulsado una política de mejora continua.

Por su parte, el director de la Facultad de Biología, Ramón López García, detalló que desde 1973 que inició actividades la dependencia, han vivido una época de grandes cambios, así como de retos académicos y administrativos.

Recordó que la primera acreditación que obtuvo la Licenciatura en Biología fue en el año 2008, posteriormente obtuvo reacreditaciones en el 2014, 2020 y actualmente en el 2025, al tiempo que precisó que la facultad ofrece a las alumnas y alumnos que ingresan a la institución un plan de estudios actualizado y en constante revisión, programas de movilidad estudiantil nacionales, e internacionales, además de una biblioteca certificada, maestría y doctorado acreditados, laboratorios de docencia e investigación y un programa de tutorías. “La facultad cambia y se adapta a los cambios que se requieren para mantenerse en evolución”.

Ante las y los estudiantes mencionó que el mundo es muy competitivo y se requiere de un cambio de conciencia y de pertinencia, “en dónde estamos, por qué estamos estudiando biología, cuál es tu visión a corto, mediano y largo plazo porque de eso dependerá el triunfo como un verdadero profesionista, la parte humanista no debe de quedar de lado”.

Durante el evento se hizo entrega de reconocimientos a docentes por su trayectoria académica.