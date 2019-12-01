Extiende SEDEQ cierre del Croquetón Escolar 2025

Querétaro, Querétaro, 3 de octubre del 2025.- Con la finalidad de fomentar el respeto hacia los animales y la responsabilidad social apoyando a los refugios y asociaciones dedicadas al rescate y protección animal, así como la respuesta que se ha tenido, la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), extiende la convocatoria para participar en el “Croquetón Escolar 2025”, así lo indicó la titular de la dependencia, Martha Soto.

En esta convocatoria, detalló la Secretaria de Educación, se invita a participar también a las y los ciudadanos de la zona metropolitana de Querétaro, además de mantener la invitación a estudiantes de nivel bachillerato y universidades, tanto públicas como privadas del estado, para reunir alimento para perros y gatos en buen estado y con fecha de caducidad vigente.

“La iniciativa tuvo una muy buena respuesta de los estudiantes, de los docentes y por supuesto también de la ciudadanía; nos han preguntado mucho en dónde pueden participar. Y es algo que nos alegra mucho, ver a las comunidades escolares apoyando y fomentando la responsabilidad social y el respeto a los animales. El objetivo ha sido generar un impacto positivo en la vida de perros y gatos que dependen de la voluntad ciudadana y creo que lo estamos logrando”, indicó.

El llamado a la población para participar está vigente hasta el 30 de diciembre, y puede llevar sus donativos a las instalaciones de la Secretaría de Educación, ubicadas en calle Próspero C. Vega #54, colonia Centro, de lunes a viernes, en un horario de 9:30 a 16:00 horas; además se les invita a mantenerse informados a través de las redes sociales de la SEDEQ, en donde se estarán anunciando los distintos puntos de recepción en las escuelas previo a las entregas Croquetón 2025.