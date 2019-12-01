Estudiantes UTEQ realizan estancia académica en Cuba

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 08:16:23

Querétaro, Querétaro, 25 de noviembre del 2025.- Un grupo de 11 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) realizaron una estancia académica en la Universidad de Artemisa "Julio Díaz González”, en Cuba, para expandir sus conocimientos sobre procesos de Agroecología y Economía Circular.

Con la inclusión de los policultivos, sistemas que promueven la resiliencia climática, mejora del suelo, diversificación de la producción, la sostenibilidad económica e intercambio técnico.

Durante dos semanas, Daniela Nicole, Daniela, Paola, Estefanía Guadalupe, Esmeralda, Andrea, Andrés, Fátima, Iván, Amelia Esperanza y Brian Darío colaboraron con docentes y especialistas locales, visitando diferentes fincas agroecológicas para aplicar la teoría en la práctica cotidiana.

Con ello, fortaleciendo su comprensión de las materias y contribuyendo al intercambio académico entre ambas instituciones. Además, se realizaron actividades relacionadas con el intercambio cultural de la isla y nuestro país.