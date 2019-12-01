Estudiantes UPQ se capacitan con especialistas en Data Centers

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 14:35:10

Querétaro, Querétaro, 7 de agosto del 2025.- La Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) fue sede de la Masterclass “Data Center: El poder detrás de la revolución digital”, impartida por especialistas de empresas como EQUINIX y MMR, en colaboración con la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC).

Durante la jornada se compartieron experiencias, conocimientos técnicos y perspectivas sobre el presente y futuro de esta industria clave en la infraestructura digital, brindando a los estudiantes una visión integral y práctica del ecosistema de los centros de datos.