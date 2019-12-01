Estudiantes de Maestría conocen el proceso de producción del tequila

Guadalajara, Jalisco, 15 de agosto del 2025.- Estudiantes de la Maestría en Procesos del Tequila visitaron la empresa Tequila Casa de los González, empresa que produce los Tequilas de Reserva de los González: Blanco, Reposado, Añejo, Extra Añejo y Cristalino.

El Maestro Tequilero y estudiante de la Maestría en Procesos del Tequila Francisco Javier González González, mostró a los estudiantes el proceso de producción y envasado que tiene la empresa y finalizó la visita con una evaluación sensorial de los tequilas de la casa.

Francisco Javier González González, nieto de Don Julio González Estrada, fundador del tequila Don Julio, dirige la producción y los negocios relacionados con Reserva de los González impulsando la línea de tequilas artesanales premium.

Esta es una de las empresas referentes en la industria de Jalisco y, precisamente, los alumnos de la Maestría en Procesos del Tequila de la UAG, durante su formación, tienen la posibilidad de visitar firmas de esta talla para adentrarse cada vez más al sector.

Razones para estudiar la Maestría en Procesos del Tequila

La industria tequilera es un pilar fundamental de la economía y cultura mexicana, y requiere de profesionales altamente calificados y con visión de futuro. La Maestría en Procesos del Tequila de la UAG surge como una opción robusta para aquellos que buscan liderar e innovar en este sector.

Si estás consideras especializarte en esta área, aquí te presentamos cuatro razones para estudiar esta Maestría:

1.- Es un programa único a nivel nacional e internacional: Esta maestría se distingue por ser la única a nivel nacional e internacional en formación de directivos para la industria tequilera, orientado a la innovación tecnológica de productos, procesos y servicios.



2.- Su diseño curricular es avalado por la industria: La Maestría en Procesos del Tequila es un programa profesionalizante que fue diseñado por el Consejo Regulador del Tequila (CRT) y empresas afiliadas. Esta colaboración asegura que el contenido académico esté directamente alineado con las necesidades y desafíos actuales de la industria, brindando conocimientos y habilidades de alta pertinencia y aplicación práctica.



3.- Te prepara para ocupar puestos directivos y fomentar la innovación: Al egresar, estarás preparado para desempeñarte en puestos directivos, de producción y legislación en diversas organizaciones enfocadas en los procesos de producción del tequila. Además, serás capaz de planificar, optimizar y dirigir el funcionamiento de plantas productoras de tequila de manera eficaz.



4.- Cuenta con un cuerpo docente de destacada experiencia: El programa cuenta con Los estudiantes de esta Maestría se beneficiarán de la guía de "profesores con destacada experiencia en el área con sólida formación académica y reconocidos en la industria tequilera". Esta invaluable experiencia docente garantiza una formación de calidad, basada en conocimientos profundos y en la realidad operativa del sector, preparando a los futuros líderes con una perspectiva práctica y actualizada.

La Maestría en Procesos del Tequila de la UAG representa una oportunidad excepcional para adquirir conocimientos especializados, desarrollar habilidades de liderazgo e innovación, y forjar una carrera exitosa en una industria con gran tradición y proyección.