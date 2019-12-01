Estudiantes de la UTC, ganadores del programa Corregidora Emprende

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 08:26:05
Corregidora, Querétaro, 2 de diciembre del 2025.- Tres estudiantes de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC) recibieron un reconocimiento por parte del rector, Alberto Lugo Ledesma, por haber sido ganadores del primer lugar del programa “Corregidora Emprende” con el proyecto “Casa Fermentum”, enfocado en la producción y comercialización de alimentos y bebidas derivados de procesos fermentativos artesanales, combinando ciencia, cultura y salud; además de recibir un estímulo de 10 mil pesos.

Durante el evento, las y los estudiantes de la Universidad que participaron en el programa recibieron incentivos económicos por su dedicación y avances en el desarrollo de sus proyectos, resultado del trabajo realizado a lo largo de la capacitación que fortaleció sus habilidades emprendedoras y les permitió consolidar sus propuestas de negocio.

Además, el equipo ganador representará a la UTC en la Noche de Inversionistas, un encuentro de emprendimiento impulsado por la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Corregidora, a través del Centro de Emprendimiento.

 

