Estudiantes de la UPSRJ se capacitan en Polonia con el apoyo de Beca Embajadores

Querétaro, Querétaro, 31 de julio del 2025.- Nueve estudiantes de las carreras de Ingeniería en Software, Ingeniería en Metrología Industrial y de la Ingeniería en Robótica Computacional, de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ) con el respaldo de la Beca Embajadores del Gobierno del Estado de Querétaro, se capacitaron en la edición de verano de la Escuela 3E+ 2025.

Lo anterior en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Breslavia, institución líder de la región y una de las más innovadoras universidades técnicas de Polonia.

Los contenidos de los cursos en los que se capacitaron las alumnas y los alumnos de la UPSRJ fueron en Introduction to Data Science with Python, Modern manufacturing-from state-of-art processes to automation and Industry 4.0, Human-AI collaboration: Optimizing performance in the Digital Age, así como Copy para redes.