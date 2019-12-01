Estudiantes de la UPSRJ realizan estancia de investigación en la Universidad de Notre Dame

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 12:50:48
Querétaro, Querétaro, 14 de agosto del 2025.- Alan Cristian Roque Rivera y Saúl Armando Ganado García, estudiantes de la Ingeniería en Robótica Computacional en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui​ (UPSRJ), fueron seleccionados por la Universidad de Notre Dame, en Estados​ Unidos de América (EE. UU.), al programa Experiencia Internacional de​ Investigación de Pregrado de Verano (iSURE, por su sigla en inglés) 2025, esto a través de la Beca Embajadores del Gobierno del Estado de Querétaro.

La aplicación iSURE se basa en proyectos, los mentores de la facultad ofrecen un proyecto de investigación dentro de su área de especialización y los alumnos solicitan su proyecto de primera elección. Los estudiantes de la UPSRJ participan desarrollando proyectos de las áreas de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica.

Con esta formación los estudiantes Roque Rivera y Ganado García obtienen una valiosa experiencia práctica en investigación y trabajan en estrecha colaboración con la facultad de Notre Dame y los estudiantes graduados de esta institución educativa de nivel superior.

Las y los alumnos de la UPSRJ formaron parte de un proceso de selección con alumnos de otras universidades a nivel global para poder ser participantes en el programa de iSURE, resultando ser perfiles óptimos para realizar investigaciones en esta universidad, una de las de mayor prestigio en EE.UU. y en el mundo.

