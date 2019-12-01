Estudiantes de la UMSNH visitan instalaciones de la FGE Michoacán

Morelia, Michoacán, a 6 de octubre 2025.- Con la finalidad de fortalecer su preparación profesional y conocer de manera directa el quehacer institucional en materia de procuración de justicia, 40 estudiantes del primer semestre de la sección 26 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), visitaron las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sobre el particular se informó que durante la jornada, las y los estudiantes recorrieron diversas áreas especializadas de la FGE, entre ellas la Unidad de Criminalística, la Coordinación General de Servicios Periciales.

Así como la Unidad de Control de Internamiento y la Policía Cibernética, donde personal experto compartió charlas informativas y explicó las funciones que desempeñan en la investigación, análisis y atención de hechos delictivos.

Con este tipo de actividades, la FGE impulsa la vinculación con instituciones educativas y refrenda su compromiso de contribuir a la formación de nuevas generaciones de profesionistas, al tiempo que fortalece la confianza de la sociedad en el trabajo que se realiza para garantizar el acceso a la justicia en Michoacán.