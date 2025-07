Estudiantes de la UAM Xochimilco deben generar su transformación: John M. Ackerman

Ciudad de México, 4 de julio del 2025.- Desde la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco se llevó a cabo la conferencia magistral “Retos políticos actuales en México” del Dr. John M. Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM, donde compartió reflexiones sobre la democracia, el papel de la juventud, la importancia de las humanidades y los retos de la soberanía tecnológica y mediática en México.

Durante su intervención, el doctor Ackerman destacó el valor del modelo educativo de la UAM Xochimilco, enfatizando su carácter inter y transdisciplinario, y reconoció el papel crítico que las nuevas generaciones están llamadas a desempeñar en un mundo cada vez más complejo y fragmentado. “Este es un modelo educativo bueno, que fomenta el pensamiento crítico, el liderazgo juvenil y la interdisciplina. Es una propuesta única”, señaló.

Inspirado por una cita de la teórica feminista argentina Rita Segato, el ponente recordó que “las humanidades diseñan el camino de la historia” y que la capacidad de nombrar lo que somos es tan poderosa como construir infraestructura o descubrir curas científicas. En ese sentido, también retomó de Segato el concepto de “pedagogía de la crueldad”, señalando que vivimos en una época de desensibilización social frente al sufrimiento ajeno, lo cual amenaza gravemente la empatía y el sentido de comunidad. Indicó que “estamos viviendo también tiempos muy desastrosos”.

En un amplio intercambio con los estudiantes asistentes, el Dr. Ackerman abordó los peligros de la desinformación, la banalización de la violencia en medios digitales, y la necesidad urgente de construir soberanía mediática, económica y tecnológica. Reflexionó sobre el contexto global actual, alertando sobre el auge de liderazgos autoritarios y el colapso de principios fundamentales como los derechos humanos, la justicia y la participación ciudadana.

También alertó sobre la presencia de liderazgos políticos preocupantes que son reflejo de una época de crisis y transformación global. Mencionó a Donald Trump, a Nayib Bukele quien ha sido criticado por sus políticas de seguridad comparadas con campos de concentración y a Javier Milei, con su singular estilo y controversiales acciones. Subrayó que estos personajes representan “monstruos políticos” que simbolizan los tiempos actuales, marcados por incertidumbres y conflictos profundos.

Para contextualizar esta situación, citó al filósofo italiano Antonio Gramsci, quien en sus “Cuadernos de la cárcel” señaló que en los periodos de transición donde “lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer”, surgen figuras autoritarias y disruptivas que alimentan la crisis. “Y ahí los tenemos”, concluyó, afirmando que Trump es un claro ejemplo de esos “monstruos” que emergen en momentos históricos de cambio y descomposición.

A pesar del panorama adverso, el conferencista destacó que toda crisis también representa una oportunidad. “Este colapso de principios puede abrir la posibilidad de repensar profundamente qué entendemos por democracia, justicia y derechos humanos.” Sin embargo, advirtió que actualmente, a nivel mundial, se observa una pérdida significativa de respeto hacia estos valores fundamentales, acompañada de un descaro creciente en su vulneración. En sus palabras: “Hoy, en el mundo entero, vivimos un descaro terrible frente a esos principios que dábamos por sentados, lo que representa una profunda crisis para la política y la sociedad.”

En este contexto de múltiples desafíos, Maximiliano, estudiante de Comunicación, reflexionó sobre la creciente desconexión social y el impacto que el capitalismo tiene en la percepción colectiva: “Estamos sufriendo una desconexión global causada por una mentalidad capitalista que nos hace creer que nuestras acciones individuales no generan cambios, promoviendo así el aislamiento.” El Dr John Ackerman valoró profundamente esta participación y la vinculó con la urgente necesidad de superar el aislamiento digital y las falsas redes sociales dominadas por intereses económicos.

Enfatizó que plataformas como TikTok, Instagram o X no son redes sociales auténticas, sino espacios de control y extracción de datos personales al servicio de un modelo de lucro “Ellos deciden la información que ves, lo que puedes publicar, la manera en que puedes relacionarte con los demás, y todo con un único interés: el lucro. Ninguno de estos empresarios, ni Mark Zuckerberg ni Elon Musk, están pensando en el bien común. Solo quieren dinero y lucrar con tus datos personales. Todo está diseñado para el control social”, advirtió. Ante esta realidad, hizo un llamado a reconstruir redes auténticas de comunidad, diálogo y acción colectiva.

En el diálogo también se abordaron temas cruciales como el surgimiento de liderazgos autoritarios en distintas regiones del mundo, ejemplificados por figuras como Donald Trump, quien fue presentado como un síntoma claro de un modelo político y económico en crisis. Ackerman invitó a reflexionar sobre las causas profundas detrás de su ascenso y permanencia en el poder: “Trump es un síntoma. ¿Un síntoma de qué? Si tuviéramos que explicar el fenómeno Trump, ¿por dónde empezaríamos? ¿Por qué llegó a ser presidente de los Estados Unidos no una, sino dos veces?”.

Planteó que, aunque el sistema político estadounidense dista de ser una democracia plena, Trump fue electo por votación en dos ocasiones y mantiene niveles de apoyo significativos. “El pueblo estadounidense lo votó, y lo sigue apoyando. No tanto como aquí apoyamos a Claudia Sheinbaum, con un 80%, pero si a Trump lo ponen con 45% de respaldo, tiene una legitimidad comparable a la de cualquier presidente estadounidense. ¿Por qué será?”, cuestionó, abriendo un espacio de análisis sobre las condiciones estructurales que permiten el ascenso de este tipo de liderazgos y los riesgos que implican para las democracias contemporáneas.

Asimismo, se discutió la emergencia del neofascismo y su relación con la manipulación mediática, donde los medios de comunicación y las plataformas digitales juegan un papel determinante en la difusión de narrativas polarizantes y en la creación de una realidad desinformada. La geopolítica global también fue tema central, poniendo especial atención en la creciente competencia entre potencias como Estados Unidos y China, y las implicaciones de esta pugna en las políticas nacionales, incluyendo la de México.

Finalmente, el Dr. John Ackerman motivó a los estudiantes de la UAM Xochimilco a reconocerse como actores fundamentales del cambio, capaces de imaginar futuros distintos y de reconstruir la política desde la esperanza, la justicia y la organización colectiva. “Lo que más me preocupa no es tanto lo que haga o deje de hacer Claudia, sino la pérdida de una visión de futuro. En los noventa, cuando nosotros éramos jóvenes como ustedes, sabíamos que había que sacar al PRI de Los Pinos y derrotar al neoliberalismo. Hoy, muchos de esos objetivos se han alcanzado a medias. Entonces, ¿qué les queda a ustedes como jóvenes? ¿Solo disfrutar de la Cuarta Transformación? No. Ustedes deben participar en su propia transformación y generar una transformación de la transformación. Las crisis son oportunidades. Cuando hay crisis, pequeños esfuerzos colectivos, bien organizados, pueden generar grandes cambios. Esa es la invitación: a poner su granito de arena”, concluyó.