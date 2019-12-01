Estudiantes de CECyTEQ comienzan programa de Educación Dual

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 13:32:55

Querétaro, Querétaro, 28 de octubre del 2025.- El director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECyTEQ), David Chaparro Aguilar, y el Chief Executive Officer (CEO por sus siglas en inglés) de Seguros Axa en la entidad, Daniel Bandle, formalizaron el inicio de la primera generación de Educación Dual en el Estado entre ambas instituciones.

Lo anterior a través de la combinación entre la formación académica y la práctica en la empresa, lo que permitirá a las y los estudiantes potencializar su desarrollo profesional.

Dulce Guadalupe Martínez Becerra, Valeria Chávez Arredondo, Miriam Fernanda García Frías y Lesly Yafit Lira Pérez, estudiantes de la carrera de Procesos de Gestión Administrativa en el CECyTEQ Plantel Menchaca, fueron seleccionadas por el CEO de Axa Querétaro.

Para formar parte de este programa y apoyarles a impulsar su formación en el sector de seguros y gestión de activos; ramo en donde dicha empresa francesa es líder a nivel mundial.