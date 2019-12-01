Estudiantes de Artes de la UAQ alargan el paro y la presión no afloja sobre Rectoría

Querétaro, Querétaro, a 12 de noviembre 2026.- La efervescencia al interior de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) está lejos de enfriarse y sobre todo lejos de un acuerdo de distensión, luego de que la noche de este miércoles la comunidad estudiantil de la Facultad de Artes (FA) decidió doblar la apuesta y, tras una nutrida asamblea que movilizó 436 sufragios entre los turnos matutino y vespertino, determinó extender su paro de actividades hasta el próximo lunes 16 de noviembre.

Lo que originalmente nació como una suspensión temporal de 24 horas escaló por decisión democrática de las bases.

De acuerdo con los registros difundidos por el colectivo estudiantil artes.transparente, la opción de prorrogar la toma de las instalaciones arrasó con 176 votos (alternativa 2), superando ampliamente a las demás propuestas y evidenciando que el descontento en las aulas va más allá de un recluso pasajero.

La marea estudiantil que hoy sacude a la máxima casa de estudios tiene raíces profundas. Todo estalló el pasado 26 de octubre, cuando alumnos de la Facultad de Filosofía tomaron el histórico Campus Centro Histórico en protesta por los procesos internos de elección de autoridades, exigencias de género y rezagos históricos en infraestructura.

Al día siguiente, un bloque interfacultativo plantó bandera en la Explanada de Rectoría en Centro Universitario, transformando el descontento en un movimiento de solidaridad generalizada.

Ante este escenario, la rectora Silvia Lorena Amaya Llano recibió el pliego petitorio general el pasado 3 de noviembre y abrió mesas de diálogo.

Si bien la administración central ha reiterado su apertura al canal comunicativo, prometiendo cero represalias, la respuesta financiera ha colocado una línea divisoria: los temas macro dependerán del presupuesto que el Congreso del Estado de Querétaro asigne a la universidad, mientras que los pendientes específicos de cada facultad deberán negociarse directamente con sus respectivas direcciones.

Con la decisión de la Facultad de Artes, la radiografía del paro universitario se complejiza y se divide en frentes muy claros, en paro total o parcial se encuentra la Facultad de Filosofía (pionera del movimiento); la Facultad de Ciencias Naturales (sumada el 5 de noviembre en Juriquilla); la Facultad de Artes (con paro general al 16 de noviembre y el antecedente de Realización Cinematográfica en Casa Escobedo); y la Facultad de Ingeniería (con paros focalizados en Diseño Industrial y Arquitectura).

Mientras que en plantón permanente está el Comité Interfacultativo continúa atrincherado en la Explanada de Rectoría desde el 27 de octubre, manteniendo la presión política directa sobre la administración central.

Se multiplican los frentes de diálogo particulares para atender pliegos específicos en Ciencias Naturales (Veterinaria, Nutrición y Horticultura), Derecho, Enfermería, Psicología, Ingeniería y posgrados.

Mientras el reloj avanza rumbo al próximo 16 de noviembre, fecha límite autoimpuesta por los artistas para redactar sus exigencias definitivas la mesa de diálogo programada para este jueves entre Rectoría y el Comité Interfacultativo se perfila como un termómetro crítico para medir si la UAQ logra encauzar el diálogo institucional o si el conflicto estudiantil se encamina a una larga tregua de invierno.