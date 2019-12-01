Este viernes, examen de admisión de la tercera Convocatoria de Ingreso de la UMSNH 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 11:54:02
Morelia, Michoacán, a 14 de agosto de 2025.- Las y los aspirantes que tramitaron su ficha para ingresar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en la tercera Convocatoria, realizarán su examen de admisión este viernes en punto de las 8:00 horas. 

La sede será el Auditorio de Usos Múltiples ubicado en Ciudad Universitaria, por lo que los jóvenes podrán acceder por la puerta que se ubica a un costado del antiguo edificio de Rectoría, en la calle Francisco J. Múgica.

En tanto, al igual que en las aplicaciones anteriores, la administración de la rectora Yarabí Ávila González, habilitará un espacio para que las madres, padres y familiares de los estudiantes puedan esperarlos en el lapso que realicen su evaluación. 

Autoridades nicolaitas realizaron un recorrido para revisar los últimos detalles y exhortan a las y los aspirantes a que se preparen para llevar a cabo su examen, en este sentido, es importante precisar que las Guías de estudio se encuentran en la página www.umich.mx y son totalmente gratuitas.

De igual forma, la directora de Control Escolar, Marisela Morfin Amézquita, recomendó a los aspirantes que no olviden su ficha, una identificación con fotografía, un lápiz HB2, goma, sacapuntas y calculadora con funciones básicas (no científica), así como llegar con tiempo, ya que se estará dando acceso desde las 6:30 horas.

La funcionaria reiteró que no se permitirá el ingreso con mochilas, ni dispositivos electrónicos tales como celulares, computadoras, lentes inteligentes, reproductores de audio, audífonos, etc, por lo que se recomienda no portarlos. 

La UMSNH desea suerte a todas y todos los aspirantes que realizarán su examen de admisión a la Máxima Casa de Estudios.

