Este viernes a las 18:00 horas, UMSNH lanzará convocatoria de nuevo ingreso

Morelia, Michoacán, a 29 de febrero de 2024.- Este viernes 01 de marzo a las 18:00 horas se lanzará la convocatoria de nuevo ingreso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) para el ciclo escolar 2024-2025, luego de que el Consejo Universitario la aprobara este jueves.



En sesión del máximo órgano de gobierno de la institución, presidida por la rectora Yarabí Ávila González, la Comisión de Ingreso presentó las convocatorias para el nivel Medio Superior, Superior y Técnico Superior Universitario, Técnico en Enfermería y Técnico Medio Superior en Música.



En todos los casos el registro de solicitudes de ingreso se realizará del 01 de marzo al 21 de mayo del presente año, únicamente a través del portal www.umich.mx.



El director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Víctor Hugo Mercado, quien forma parte de la Comisión de Ingreso, precisó que, entre las consideraciones generales, las y los aspirantes deberán realizar el proceso de manera personal, ya que no se recibirán trámites a través de gestores o gestoras; proporcionar información falsa, dará lugar a la cancelación de la solicitud de ingreso; el periodo de trámites se limitará a las fechas establecidas, ya que no hay prórrogas.



De igual forma, para concluir el registro se deberán realizar todos los pagos señalados, una vez efectuados, la Universidad no hace ninguna devolución, es responsabilidad del o la interesada realizar y concluir el trámite dentro de los periodos de la convocatoria.



De esta manera, a partir de mañana las y los estudiantes podrán realizar su trámite para el bachillerato nicolaita, para Técnico Superior Universitario y Técnico en Enfermería, así como para el nivel Superior, incluyendo los programas de nueva creación como son: Licenciatura en Trabajo Social e Ingeniería Industrial, Técnico Medio Superior en Música y Técnico Superior Universitario en la Enseñanza de Idiomas.



Durante la sesión, se resaltó el hecho de que la publicación de resultados se tenga previsto en un corto tiempo luego de que las y los aspirantes realicen su examen de admisión, con lo cual se ratifica la transparencia del proceso de ingreso.



El Consejo Universitario también aprobó el Calendario Escolar 2024-2025, presentado por el secretario Administrativo, Edgar Martínez Altamirano, estableciendo que el periodo de exámenes de admisión para programas en modalidad presencial será del 8 al 14 de junio y en línea del 11 al 13 del mismo mes.



La publicación de resultados será el 11, 17, 18,19, 20 y 21 de junio dependiendo del área del conocimiento. El curso de inducción del 5 al 9 de agosto y el periodo de inscripción de nuevo ingreso del 5 de agosto al 20 de septiembre. El inicio del ciclo escolar 2024-2025, será el 12 de agosto del año en curso.