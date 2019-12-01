Este sábado, equipos del Atlético Morelia-UMSNH disputan partidos en Zamora y León

Morelia, Michoacán, a 7 de noviembre de 2025.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil visitará a Deportivo Zamora este sábado, choque programado para las 18:00 horas en la Unidad Deportiva “El Chamizal”, como parte de la Jornada 7 del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP).

En este juego los Zorros expondrán el liderato del sector, pues suman 12 puntos, luego de cuatro triunfos, dos derrotas, 21 goles a favor y 11 en contra. Mientras que el conjunto zamorano es cuarto de la clasificación con 11 unidades tras tres victorias, dos igualadas y un descalabro, además de 11 tantos a favor y siete en contra.

“Estamos contentos, pero también tranquilos, vienen partidos durísimos. La cancha de Zamora es muy complicada, el equipo está muy bien dirigido y tendrán el apoyo de su gente, pero son de esos partidos que motivan, esos partidos que desde el inicio tienes marcado que va a ser muy complicado, nosotros haremos nuestro juego y veremos cuál es el resultado”, aseguró Gustavo Farías, técnico del equipo.

Por otro lado, el equipo femenil visitará a Santa Ana del Conde en encuentro de la fecha 6, que se desarrollará en la cancha de “El Roble” en León, Guanajuato, a las 12:00 horas. El representativo de la Casa de Hidalgo es tercero del Grupo 5 con 12 puntos, producto de cuatro triunfos y una derrota, ha marcado nueve goles y ha recibido solo dos, mientras que la escuadra guanajuatense contabiliza seis unidades, tras dos victorias y tres descalabros, además de 13 goles a favor y 11 en contra.

“Las chicas están motivadas, contentas por estar peleando en los primeros puestos, sabemos que todavía hay un camino muy largo por recorrer, pero seguimos trabajando para mantenernos ahí. Santa Ana es un equipo que juega bastante bien, sin embargo, no se ve reflejado en los puntos que lleva, pero eso no las hace un rival fácil, al contrario, van a salir con todo por estar en su cancha, sabemos que es un horario difícil, pero queremos traernos los tres puntos”, compartió Francisco Farfán, estratega nicolaita.