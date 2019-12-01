“Este Observatorio es una oportunidad para construir y fortalecer la reforma judicial” Irving Espinosa Betanzo, ministro de la SCJN, en la firma de convenio para fortalecer Observatorio Académico Judicial

Ciudad de México, 24 de marzo del 2026.- El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS-UNAM) y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) firmaron un Convenio de Colaboración Institucional con el objetivo de fortalecer el análisis, la investigación y el diálogo público en torno a los desafíos del sistema de justicia en México.

En el marco de esta firma, ambas instituciones anunciaron el fortalecimiento del Observatorio Académico Judicial, una iniciativa que surgió en diciembre pasado y que está dedicada al análisis del nuevo Poder Judicial Federal mexicano, en el contexto de las recientes reformas en la materia.

A través de este convenio, el PUEDJS-UNAM se suma al Observatorio con apoyo académico y universitario, contribuyendo a consolidar un espacio de seguimiento sistemático, con rigor académico y vocación pública, de los procesos institucionales, decisiones jurisdiccionales y transformaciones estructurales del sistema de justicia.

El acto se llevó a cabo en el piso 20 de la Torre UNAM Tlatelolco, con la participación del Dr. José Alberto López Damián, presidente de la ANAD; Irving Espinosa Betanzo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como testigo de honor y el Dr. John M. Ackerman, director del PUEDJS-UNAM.

En su intervención, John M. Ackerman, director del PUEDJS destacó el alcance del acuerdo y su relevancia en el contexto actual: “Este convenio representa una unión de voluntades para acompañar uno de los procesos más importantes que vive hoy el país. La reforma judicial que estamos atravesando no tiene precedentes, y su éxito o fracaso tendrá implicaciones no sólo para México, sino para la manera en que se entiende la justicia en el mundo.”

Asimismo, señaló “Desde la Universidad Nacional asumimos la responsabilidad de analizar, acompañar y contribuir críticamente a este proceso. Unir esfuerzos con la ANAD nos permite poner el conocimiento universitario al servicio de la sociedad y fortalecer un Poder Judicial más democrático, más transparente y más cercano al pueblo.”

En este mismo sentido, José Alberto López Damián, presidente de la ANAD, destacó el carácter colectivo y propositivo de esta iniciativa, “Para nosotros es muy significativo estar aquí, en Tlatelolco, en un espacio emblemático que conecta con las luchas históricas por la democracia en México. Este Observatorio está pensado para quienes hoy integran el Poder Judicial, pero también para construir comunidad con la sociedad y la academia. De lo que se trata es de hacer equipo.”

Sobre la coyuntura del Poder Judicial en México, comentó: “Estamos en un momento constituyente en el país. La reforma al Poder Judicial es, en muchos sentidos, la joya de la corona de esta transformación. Y hoy entramos a su etapa más compleja: la implementación. Por eso, este Observatorio no nace para sólo observar o criticar, sino para contribuir y hacernos corresponsables de la reforma, aportando a la construcción de un mejor sistema de impartición de justicia.”

Para finalizar, Irving Espinosa Betanzo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expresó que “Este Observatorio es una oportunidad para construir y fortalecer la reforma judicial. Quienes hoy integramos este nuevo Poder Judicial somos parte de un proceso innovador, y nos conviene que funcione bien. La participación de la academia, con el respaldo de la Universidad Nacional, es fundamental para avanzar en este esfuerzo.”

Sobre las tareas que se realizan desde la SCJN, añadió “Si analizamos el trabajo de la nueva integración de la Corte, veremos cambios relevantes: hoy se están priorizando asuntos vinculados con derechos humanos, como el acceso al agua, la vivienda o la educación. Ese tipo de análisis, tanto cuantitativo como cualitativo, es el que puede aportar el Observatorio para entender la transformación en curso.”

El Observatorio impulsará investigaciones, informes periódicos, análisis comparados y actividades de diálogo público, con el propósito de contribuir a una comprensión crítica y plural de la reconfiguración del Poder Judicial en México, así como de fomentar la discusión informada entre la academia, la comunidad jurídica y la sociedad.

Durante el evento, las y los participantes destacaron la importancia de articular el trabajo académico con la práctica jurídica, así como de promover la transparencia y el debate informado en torno a uno de los procesos institucionales más relevantes para la vida democrática del país.

Con la firma de este convenio, el PUEDJS-UNAM y la ANAD reafirman su compromiso con el fortalecimiento del debate democrático, la producción de conocimiento crítico y la construcción de una justicia más abierta, accesible y en diálogo con la sociedad.