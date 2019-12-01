Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2026.— Es absolutamente falsa la versión periodística que circula en algunos medios de comunicación y redes sociales respecto a que un Juzgado de Distrito habría concedido una suspensión provisional a Jorge Arturo Arana Sandoval para paralizar o frenar la Convocatoria para el Proceso de Elección de Rectora o Rector para el Periodo 2027–2031 de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

La resolución judicial auténtica desmiente de manera categórica la narrativa difundida:

1.- La realidad del expediente judicial (Amparo indirecto 1637/2026)

En el expediente 1637/2026, radicado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, la demanda no fue presentada directamente por Jorge Arturo Arana Sandoval, sino por el abogado Iván Calderón Suárez, a quien el juzgado de Distrito le requirió ratificar su demanda de amparo en el término de tres días.

Dicho promovente acudió bajo la figura extraordinaria del artículo 15 de la Ley de Amparo (mecanismo reservado para casos urgentes de privación de la libertad, incomunicación o desaparición forzada), manifestando bajo protesta de decir verdad que desconocía el paradero actual de Arana Sandoval desde la noche del 13 de noviembre de 2026 y que no había podido entablar comunicación directa con él.

2.- Qué resolvió realmente el Juzgado de Distrito.

En estricto apego a los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo —los cuales obligan a los jueces federales a ordenar medidas inmediatas cuando se denuncia que una persona está ilocalizable o en peligro su libertad—, en el auto de fecha 16 de noviembre de 2026, el Juzgado Segundo de Distrito determinó textualmente:

«...con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS, ÚNICAMENTE DE LOS ACTOS QUE SE RECLAMAN RESPECTO A LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, para el efecto de que, de inmediato cesen todos los actos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, desaparición forzada de personas y malos tratos...»

Para dar cumplimiento a esta orden de localización física, el juzgado federal giró oficios de búsqueda a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán y al área de Seguridad Universitaria.

3.- Ningún freno a la vida institucional de la Casa de Hidalgo.

El juzgador federal no concedió suspensión provisional alguna contra la convocatoria rectoral, no paralizó los acuerdos del H. Consejo Universitario ni detuvo el procedimiento comicial en marcha.

Pretender hacer pasar un trámite de búsqueda y salvaguarda de la integridad física (derivado de que el propio abogado denunció no encontrar a su cliente) como si fuera un mandato judicial que «tumba» o «frena» la convocatoria universitaria, constituye una manipulación dolosa y una flagrante distorsión de la verdad procesal.

4.- Convocatoria firme y en marcha.

La Convocatoria para el Proceso de Elección de Rectora o Rector para el Periodo 2027–2031, publicada legalmente el pasado 14 de noviembre de 2026 en la Gaceta Nicolaita, se mantiene plenamente vigente e ininterrumpida, en estricto ejercicio de la autonomía universitaria consagrada en el artículo 3°, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se hace un llamado a la comunidad universitaria y a la opinión pública a no dejarse sorprender por noticias falsas ni por estrategias mediáticas que intentan confundir a la sociedad utilizando indebidamente la delicada figura de la desaparición de personas para fines de desinformación.