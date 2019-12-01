Ernesto Gómez, boxeador nicolaita ganó Oro en Festival Olímpico 

Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre de 2025.- Ernesto Gómez es una de las cartas fuertes del boxeo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y también en Michoacán, pues lo sigue demostrando con buenas actuaciones, luego de ganar una medalla de Oro en el Festival Olímpico de Box, que se desarrolló a principios de octubre en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano (COM) en la Ciudad de México.

“Me sentí muy bien, competir contra boxeadores de todo el país y que son de los mejores fue algo motivante. Hice cuatro nocauts y gané la medalla de Oro en la categoría de los 65 kilos Élite”.

El joven moreliano de 19 años, que actualmente cursa el tercer semestre de la carrera de Derecho en la UMSNH, también compitió a finales de octubre en Guerra en la Frontera, donde quedó eliminado en su tercer combate.

“Este es un torneo internacional, más que nada van boxeadores de Estados Unidos, ya que es un torneo en la frontera y es un torneo duro, en el que no logré los resultados que quería, pero fue una buena experiencia. El nivel que encontré en los dos torneos fue alto, pero me sentí muy competitivo”.

Cabe recordar que, representado a la Universidad Michoacana, Gómez Ponce también obtuvo un Bronce en la Universiada Nacional de este año en Puebla, logro que buscará superar en 2026. “Estas competencias son preparación para la Universiada Nacional, para ir con mucho fogueo, porque el resultado que quiero ahora es un Oro”.

Finalmente, el pugilista nicolaita agradeció el apoyo que ha recibido para poder participar en sus competencias. “Quiero agradecer el apoyo que me ha dado la Universidad Michoacana, a la rectora Yarabí Ávila, que ha impulsado mucho el deporte, a mi entrenador, al Gimnasio de Box Guerreros, que me permite entrenar también con ellos, y a mis maestros, que se han portado comprensivos conmigo”.

La siguiente competencia que tendrá ‘Neto’ es el 6 de diciembre, un torneo nacional que es clasificatorio para ser parte de la Selección de México.