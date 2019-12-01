¿Eres de la UMSNH? Revisa dónde y cuándo recoger tu chip con internet gratis

Morelia, Michoacán, 18 marzo de 2026.- Estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) que se registraron al Programa D4TA Datos Gratis ya pueden acudir por su chip o tarjeta SIM en los diferentes puntos de entrega habilitados en el estado, informó el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem).

Para facilitar el acceso a este beneficio, se dispusieron sedes estratégicas en varias regiones. En Morelia, la entrega se realiza en el Centro de Convenciones y Exposiciones del 17 al 27 de marzo, con horario de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, y sábados y domingos de 09:00 a 14:00 horas.

En Uruapan, las y los estudiantes pueden acudir al Instituto Tecnológico Superior de Uruapan del 23 al 27 de marzo, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas.

Para quienes estudian en la Unidad Profesional de Zamora, la entrega se lleva a cabo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora del 17 al 27 de marzo, mientras que en Ciudad Hidalgo el punto es el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, disponible del 18 al 27 de marzo, ambos con horario de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas.

En Apatzingán, el módulo se encuentra en el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, del 20 al 27 de marzo; y en Lázaro Cárdenas, en la Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, en el mismo periodo. En ambas sedes, la atención es de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas.

Para recibir el chip o tarjeta SIM, las y los estudiantes deberán presentar copia de su INE, CURP y un comprobante de estudios vigente, como carga de materias o credencial escolar. En el caso de menores de edad, deberán acudir acompañados de su padre, madre o tutor, quien deberá presentar identificación oficial.

Para garantizar que el beneficio llegue a más estudiantes, el registro en el portal d4ta.michoacan.gob.mx permanecerá abierto hasta el próximo 20 de marzo. El objetivo es que nadie se quede sin internet gratuito para su formación académica.