Equipos del Atlético Morelia-UMSNH buscan cerrar el 2025 en lo más alto de sus respectivas tablas 

Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre de 2025.- Los representativos del Atlético Morelia-Universidad Michoacana cerrarán su actividad del 2025 en la Liga de Tercera División Profesional (TDP) y buscarán mantenerse en la parta alta de sus respectivas tablas de clasificación.

El cuadro femenil visitará a Club Deportivo San Juan del Río en partido de la Jornada 9 del Grupo 5, que se jugará a las 10:00 horas en la Unidad Deportiva “Emiliano Zapata”.

Las nicolaitas son sublíderes del sector con 21 puntos, luego de siete triunfos, una derrota, 22 goles a favor y seis en contra, mientras que la escuadra queretana se ubica en la novena posición con seis unidades, producto de dos victorias, seis descalabros, ha marcado siete tantos y ha recibido 27.

“El objetivo lo tenemos claro, tratamos de terminar en primer lugar, sabemos que no sólo depende de nosotros, pero está la llamita encendida, tenemos que hacer nuestro partido ganando. Es fútbol profesional, no encontramos rivales fáciles, el hecho de que San Juan del Río vaya en la parte baja de la tabla lo hace más peligroso, van a salir a ganarnos, pero esperamos seguir con la buena racha de visitantes”, aseveró el técnico Francisco Farfán.

Por su parte, el conjunto varonil jugará en la Unidad Deportiva “Francisco García Vilchis”, casa del Deportivo Sahuayo, en actividad de la fecha 10 del Grupo 11, que está programado a las 17:00 horas. Los Zorros son líderes de la tabla con 21 puntos, luego de siete triunfos, dos derrotas, 31 goles a favor y 14 en contra, mientras que Sahuayo es tercero del sector con 15 unidades, después de cinco victorias, tres descalabros, han marcado 10 anotaciones y han recibido cinco.

“Queremos cerrar la primera vuelta de la manera más competitiva posible, sabemos que Sahuayo en su cancha, con su clima y con su gente es complicado, ellos vienen de cuatro victorias consecutivas, tienen un buen grupo de jugadores, un cuerpo técnico que conoce muy bien la liga, lo que queremos es cerrar a un buen nivel”, expresó el estratega Gustavo Farías.

Cabe mencionar que este será el último partido del año para los clubes del Atlético Morelia-Universidad Michoacana, ya que en el caso de la rama femenil se pone en pausa el torneo y el varonil descansará en la Jornada 11, por lo que ambos volverán a la actividad oficial hasta enero de 2026.