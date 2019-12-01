Entregan autoridades educativas nuevas unidades de transporte escolar al COBAQ

Querétaro, Querétaro, 27 de marzo del 2026.- En beneficio de la comunidad escolar, Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) recibió cuatro nuevas unidades de transporte escolar, en un acto encabezado por la secretaria de Educación del Estado (SEDEQ), Martha Soto, y el director general del COBAQ, León Enrique Bolaño Mendoza.

Las unidades fueron adquiridas con recursos obtenidos del Sorteo COBAQ Segunda Edición y se distribuyeron una por cada región del Colegio: Jalpan, Cadereyta, San Juan del Río y Querétaro, lo que fortalece la movilidad de las y los estudiantes para su participación en actividades académicas, culturales y deportivas.

Con esta entrega de vehículos, sumado a los obtenidos en la primera edición del Sorteo COBAQ, cada región cuenta ahora con dos unidades de transporte, lo que amplia significativamente la cobertura del servicio de movilidad escolar beneficiando a más estudiantes.

Durante el evento, al que también acudieron integrantes de la comunidad estudiantil y académica, se anunció la Tercera Edición del Sorteo COBAQ, que se llevará a cabo el 16 de octubre de 2026, contando con 18 premios, entre ellos dos autos y una motocicleta, autorizados por la Secretaría de Gobernación.