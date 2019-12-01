Entrega UP Santa Rosa Sello de Biodiversidad a la Universidad Autónoma de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 5 de diciembre del 2025.- El rector de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UP Santa Rosa), Christian Reyes Méndez, entregó el Sello de Biodiversidad a la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Silvia Amaya Llano.

Este distintivo reconoce a la UAQ por su compromiso en la aplicación de buenas prácticas de sustentabilidad en su campus del Centro Universitario (CU).

Con lo anterior, la UP Santa Rosa y el municipio de Querétaro declaran a la Universidad como un espacio clave para la conservación de la biodiversidad urbana, destacando el valor ecológico del campus como un pulmón verde dentro de la ciudad, con un inventario forestal de más de dos mil 200 árboles que contribuyen a la regularización del microclima, la captura de carbono y el resguardo de especies nativas de flora y fauna.

