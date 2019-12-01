Entrega titular del IFEQ techumbre para primaria de Corregidora

Querétaro, Querétaro, 10 de noviembre del 2025.- Con la finalidad de tener una mayor protección del clima, crear y mejorar espacios versátiles para actividades al aire libre, el titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ), Fernando Orozco Vega, encabezó la entrega de una techumbre y de la Plaza Cívica en la primaria “Bicentenario de la Independencia de México”, en colonia Pirámides, municipio de Corregidora, la cual tuvo una inversión superior a cuatro millones de pesos.

Orozco Vega detalló que, durante la administración de Mauricio Kuri, como presidente municipal de Corregidora, la escuela sufrió de vandalismo ysiniestros, por lo que los alumnos tuvieron que tomar clases en un solo salón; sin embargo, el gobierno municipal invirtió en la primaria con la construcción de toda la barda perimetral frontal, pórtico, tres aulas y la dirección, a fin de evitar que las y los alumnos siguieran estudiando en malas condiciones.

“El gobernador Mauricio Kuri, le tiene mucho cariño a Corregidora y sobre todo a Pirámides, fue un momento muy difícil para la escuela pero gracias a la constante ayuda de las autoridades se ha puesto muy bonita, ha subido su matrícula; hoy con esta techumbre disfrutarán las y los pequeños de ahora y las generaciones que vienen, como siempre con estas acciones podemos decir que en Querétaro sí se hace una obra de infraestructura al día”, señaló.

Durante su intervención, el presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, recalcó las acciones municipales para beneficiar a la comunidad estudiantila través de programas, becas y movilidad, además de seguir trabajando con las autoridades educativas y con los padres de familia en un esfuerzo conjunto por mejorar la calidad en la infraestructura educativa.

Para finalizar, la coordinadora general de la Unidad de Servicios de Educación Básica para el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar, destacó que las obras educativas del IFEQ son resultado de la gestión municipal con las autoridades estatales, además del esfuerzo constante de docentes y padres de familia que buscan salvaguardar la integridad la integridad de las y los estudiantes.