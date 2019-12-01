Entre 134 mil y 200 Mil Animales en Calle: IMPA

Autor: Redacción / Amanda Bautista Rodríguez | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 18:02:20

Morelia, Michoacán, a 8 de noviembre de 2025. En la capital michoacana existen entre 134 mil y 200 mil animales en situación de calle dentro de la zona urbana y sus tenencias, señaló Minerva Bautista Gómez, directora del Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA).

Apuntó que a la semana se detectan hasta 10 casos de abandono de perros, algunos justo afuera del IMPA provenientes del municipio de Tarímbaro, mientras que en el centro de la ciudad de Morelia los dejan amarrados en jardineras.

Bautista Gómez recordó que, en cuanto a los reportes por maltrato animal, las colonias de la capital michoacana donde se concentra el mayor número de casos son Villas de Pedregal, Misión del Valle, Ciudad Jardín y Eduardo Ruíz.

Agregó que cada vez son más los reportes que reciben por maltrato animal. Bautista Gómez indicó que la institución se encuentra "sobrecargada de trabajo", lo que exige urgentemente más personal, más unidades y una mejor capacidad de atención a las llamadas.