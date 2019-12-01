Encabeza Rectora de la Universidad Politécnica de Querétaro titulación de 208 nuevos profesionistas

Querétaro, Querétaro, 5 de diciembre del 2025.- La rectora de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ), Diana Pérez Mejía, encabezó la ceremonia de entrega de títulos profesionales a 208 egresadas y egresados de las ingenierías en Redes y Telecomunicaciones, Sistemas Computacionales, Tecnología Automotriz, Tecnologías de Manufactura, Mecatrónica, así como de las licenciaturas en Administración y Gestión Empresarial y Negocios Internacionales.

Durante la ceremonia destacó que la obtención del título profesional representa el resultado de años de preparación, dedicación y disciplina, así como un paso decisivo para que las y los nuevos profesionistas asuman un papel activo en el desarrollo de su entorno. Asimismo, subrayó la importancia del modelo educativo de la UPQ, que vincula la formación académica con las necesidades reales de la industria y del estado.

“El logro que celebramos hoy simboliza la constancia, entrega y pasión de cada una y cada uno de ustedes. La Universidad Politécnica de Querétaro se enorgullece de entregar no solo profesionistas altamente preparados, sino líderes con valores y visión, formados para transformar y mejorar su realidad”, resaltó.

Las autoridades reconocieron el acompañamiento de las familias, el compromiso del personal docente y el apoyo de las redes de estudio y colaboración que fortalecieron el camino académico de las y los egresados. Con esta generación, la UPQ suma mil 88 titulados en licenciatura e ingeniería y 18 titulados en posgrado.